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Секс Игрушки


Вакуумный вибратор для пар Satisfyer Pro 4 Couples
Вакуумный вибратор для пар S...
2089 грн. 2299 грн.
Длина (СМ) - 11,5 / Диаметр (СМ) - 8,8 / Материал - Медицинский силикон / Текстура - Гладкая / Питание - Аккумулятор / Производитель - Satisfyer / Разработано в - Германия /
Вакуумный стимулятор-сердечко с вибрацией Satisfyer Cutie Heart
Вакуумный стимулятор-серде...
1379 грн. 1599 грн.
Длина (СМ) - 7,5 / Диаметр (СМ) - 1,5 / Материал - Пластик / Текстура - Гладкая / Питание - Аккумулятор / Производитель - Satisfyer / Разработано в - Германия /
Вибратор Partner Whale
Вибратор Partner Whale...
1149 грн. 1269 грн.
Длина (СМ) - 10 / Диаметр (СМ) - 3,5 / Материал - Медицинский силикон / Текстура - Ребристая / Питание - Аккумулятор / Производитель - Partner / Разработано в - Германия /
Вибратор Satisfyer Rrrolling Pleasure
Вибратор Satisfyer Rrrolling Pleasure...
1999 грн.
Длина (СМ) - 22,5 / Диаметр (СМ) - 3 / Материал - Силикон / Текстура - Гладкая / Питание - Да / Производитель - Satisfyer / Разработано в - Германия /
Вакуумный клиторальный стимулятор с вибрацией Satisfyer Pearl Diver Violet
Вакуумный клиторальный сти...
1599 грн.
Длина (СМ) - 8,5 / Диаметр (СМ) - 1,5 / Материал - Медицинский силикон / Питание - Аккумулятор / Производитель - Satisfyer / Разработано в - Германия /
Вибратор для пар KissToy Martin Blue
Вибратор для пар KissToy Martin Blue...
1579 грн.
Длина (СМ) - 11,9 / Диаметр (СМ) - 5,1 / Материал - Медицинский силикон / Текстура - Гладкая / Питание - Аккумулятор / Производитель - Kiss Toy / Разработано в - Китай /
Вибратор для пар Satisfyer Endless Joy Black
Вибратор для пар Satisfyer Endless Jo...
1789 грн. 1999 грн.
Длина (СМ) - 13 / Диаметр (СМ) - 6,5 / Материал - Медицинский силикон / Текстура - Гладкая / Питание - Аккумулятор / Производитель - Satisfyer / Разработано в - Германия /
Вибратор Dorcel G-STORMER
Вибратор Dorcel G-STORMER...
5278 грн. 6579 грн.
Длина (СМ) - 23,5 / Диаметр (СМ) - 3,9 / Материал - Медицинский силикон / Текстура - Ребристая / Питание - Аккумулятор / Производитель - Dorcel / Разработано в - Франция /
Вибратор Adrien Lastic Ares
Вибратор Adrien Lastic Ares...
1879 грн.
Длина (СМ) - 19,8 / Диаметр (СМ) - 3,6 / Материал - Медицинский силикон / Текстура - Гладкая / Питание - Батарейки ААА (2 штуки) / Производитель - Adrien Lastic / Разработано в - Испания /
Фаллоимитатор Alive Little John
Фаллоимитатор Alive Little John...
849 грн.
Диаметр (СМ) - 3,6 / Длина (СМ) - 14,6 / Материал - Поливинилхлорид / Наличие Присоски - Да / Текстура - Реалистик / Наличие Мошонки - Да / Разработано в - Испания / Производитель - Alive /
Вибратор Authentic Reaction Dong Vibro, телесный
Вибратор Authentic Reaction Dong Vibro, т...
1699 грн.
Длина (СМ) - 21,6 / Диаметр (СМ) - 4 / Материал - Поливинилхлорид / Текстура - Реалистик / Питание - Батарейки АА (3 штуки) / Производитель - NMC / Разработано в - Китай /
Вибратор Dorcel PERFECT LOVER
Вибратор Dorcel PERFECT LOVER...
3095 грн. 3309 грн.
Длина (СМ) - 8 / Диаметр (СМ) - 3,5 / Материал - Медицинский силикон / Текстура - Ребристая / Питание - Аккумулятор / Производитель - Dorcel / Разработано в - Франция /
Вибратор Satisfyer Double Fun Partner Vibrator
Вибратор Satisfyer Double Fun Partner Vibra...
1999 грн. 2299 грн.
Длина (СМ) - 9,3 / Диаметр (СМ) - 4,2 / Материал - Медицинский силикон / Текстура - Бархатистая / Питание - Аккумулятор / Производитель - Satisfyer / Разработано в - Германия /
Фаллоимитатор Dorcel Real Sensation M Magenta
Фаллоимитатор Dorcel Real Sensation M ...
1599 грн.
Диаметр (СМ) - 3,9 / Длина (СМ) - 22,5 / Материал - Силикон / Наличие Присоски - Нет / Текстура - Гладкая / Наличие Мошонки - Нет / Разработано в - Франция / Производитель - Dorcel /
Вибратор KisToy Katy Pro
Вибратор KisToy Katy Pro...
2399 грн.
Длина (СМ) - 24 / Диаметр (СМ) - 3,5 / Материал - Силикон / Текстура - Гладкая / Питание - Аккумулятор / Производитель - Kiss toy / Разработано в - Китай /
Вибратор Pretty love Brighty
Вибратор Pretty love Brighty...
914 грн.
Длина (СМ) - 20,3 / Диаметр (СМ) - 3,2 / Материал - Силикон / Текстура - Гладкая / Питание - Батарейки ААА (2 штуки) / Производитель - Baile / Разработано в - Китай /
Реалистичный вибратор Real Deal Big
Реалистичный вибратор Real Deal...
909 грн.
Длина (СМ) - 25,5 / Диаметр (СМ) - 4 / Материал - Латекс / Текстура - Реалистик / Питание - Батарейки АА (2 штуки) / Производитель - Orion / Разработано в - Германия /
Страпон Gigolina Vibrating Strap-On
Страпон Gigolina Vibrating Strap-On...
2023 грн.
Длина СМ - 22 / Диаметр СМ - 4,5 / Текстура - Реалистик / Материал - Поливинилхлорид / Наличие Вибрации - Да / Разработано в - Германия / Производитель - Orion /
Вакуумный стимулятор Svakom Pulse Pure Navy
Вакуумный стимулятор Svakom Puls...
2649 грн.
Длина (СМ) - 12,9 / Диаметр (СМ) - 4,3 / Материал - Силикон / Текстура - Глдакая / Питание - Аккумулятор / Производитель - Svakom / Разработано в - США /
Вибратор SilexD Vetus Vibro Flesh
Вибратор SilexD Vetus Vibro Flesh...
1909 грн.
Длина (СМ) - 21,5 / Диаметр (СМ) - 4,2 / Материал - Медицинский силикон / Текстура - Реалистик / Питание - Аккумулятор / Производитель - Silexd / Разработано в - Испания /
Вибратор Je Joue G-Kii Purple с регулируемым изгибом и глубокой вибрацией
Вибратор Je Joue G-Kii Purple с регул...
4689 грн.
Длина (СМ) - 23 / Диаметр (СМ) - 3,4 / Материал - Силикон / Текстура - Гладкая / Питание - Аккумулятор / Производитель - Je Joue / Разработано в - Великобритания /

Купить секс игрушки

Интим-игрушки предназначены для предоставления высочайшего женского удовольствия, а также чтобы разнообразить сексуальную жизнь партнеров, добавляя чего-то нового и более раскрепощенного. Ведь иногда обычных механических телодвижений порой не хватает, а для полного счастья лучше экспериментировать, применяя качественные и функциональные секс игрушки.

Преимущества приобретения секс игрушек для взрослых

интим игрушкиСекс игрушки для взрослых уже давно не новинка и даже диковинкой аксессуары назвать сложно. Поэтому игрушки для интима представлены в широчайшем ассортименте, где сможет потеряться даже самый опытный пользователь разными видами аксессуаров.

Основные игрушки для секса: разновидности и характеристики:

  1. вибраторы –выпускаются в натуралистичном виде, имея достаточно разных режимов вибрации, от небольшого до самого энергичного, что позволяет достигать наилучшего оргазма;
  2. фаллоимитаторы – чувствительная на ощупь и реалистичная с виду игрушка не оставит никого равнодушным, помогая достичь вершины наслаждений;
  3. анальные интим-игрушки для взрослых – предоставляют не только массу положительных эмоций, но также укрепляют мышцы, а мужчинам помогают стимулировать простату;
  4. страпоны – фаллоимитатор на ремешке, способный удовлетворить любые задумки и сексуальные фантазии лесбийских, гетеро- и гомосексуальных пар.

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Интим игрушки с анонимной доставкой по Украине

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